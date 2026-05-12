Cagliari trovato morto il cuoco Mouhamadou | lutto in via Alagon

Un giovane cuoco senegalese è stato trovato morto in un appartamento di via Alagon a Cagliari. La sua morte improvvisa ha suscitato attenzione tra i vicini e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini. Sono stati esclusi segni di violenza sull’uomo, e al momento non sono stati resi noti i dettagli sulle cause del decesso. Le autorità continuano a indagare per chiarire le circostanze della morte.

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? Domande chiave Cosa ha causato la morte improvvisa del giovane cuoco senegalese?. Come sono stati esclusi i segni di violenza nell'appartamento?. Perché l'appuntamento in questura era così decisivo per il suo futuro?. Chi sta organizzando la raccolta fondi per il rimpatrio in Senegal?.? In Breve Indagini escludono violenza o aggressione nell'appartamento di via Alagon. Appuntamento per rinnovo permesso di soggiorno fissato in questura per martedì 12 maggio. Raccolta fondi prevista per il rimpatrio del corpo in Senegal. Cuoco di 36 anni stimato nella comunità di Cagliari. Il corpo senza vita di Mouhamadou, cuoco senegalese di 36 anni, è stato rinvenuto questa mattina in un appartamento di via Alagon a Cagliari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, trovato morto il cuoco Mouhamadou: lutto in via Alagon ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Brugine, lutto improvviso: trovato morto il 52enne che curava la madreUn improvviso decesso ha colpito la comunità di Brugine nella prima mattinata di lunedì, quando il cinquantaduenne Emanuele Ranzato è stato rinvenuto... Costiera a lutto: noto commercialista trovato morto in casaTragedia, nella serata di ieri, nella frazione Pogerola di Amalfi, dove un noto commercialista è stato trovato morto all'interno della sua abitazione. Argomenti più discussi: Dramma in centro a Cagliari, trovato morto un 36enne: indagini in corso; Cuoco trovato morto in casa a Cagliari: disposta l’autopsia; Trovato morto Nicola Cambarau; Cuoco trovato senza vita nella sua abitazione – Ecco che cosa sappiamo. Dramma in centro a Cagliari, trovato morto un 36enne: indagini in corso. Dai primi accertamenti non emergerebbero segni di violenza. La Notizia: cagliaripad.it/671622/dramma-… #cronaca #cagliari x.com [MN] Alla vigilia della semifinale di Conference League in cui sarà protagonista, a Mateta è stata chiesta la sua mancata cessione al Milan: Il fallimento del trasferimento al Milan mi ha perseguitato psicologicamente. L'intervento? Diversi specialisti mi hanno a reddit Dramma in centro a Cagliari, trovato morto un 36enne: indagini in corsoIl corpo del 36enne, originario del Senegal, è stato scoperto nella sua abitazione nel centro del capoluogo. Dai primi accertamenti non emergerebbero segni di violenza ... cagliaripad.it