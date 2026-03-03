Costiera a lutto | noto commercialista trovato morto in casa

Nella frazione Pogerola di Amalfi, un noto commercialista è stato trovato senza vita nella sua abitazione nella serata di ieri. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e per accertare le cause del decesso. La notizia ha suscitato sconcerto tra i residenti e le persone che lo conoscevano. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto successo.

Tragedia, nella serata di ieri, nella frazione Pogerola di Amalfi, dove un noto commercialista è stato trovato morto all'interno della sua abitazione. Secondo le prime ricostruzione, si tratterebbe di un gesto volontario. L'uomo era rimasto vedovo da qualche anno e lascia un figlio adolescente.