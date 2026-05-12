Un ex assessore è stato accusato di aver sottratto circa 35.000 euro a un uomo di 90 anni, denaro poi sequestrato dalle autorità. Secondo le indagini, l'ex politico avrebbe effettuato acquisti insoliti nel corso di diversi anni, senza che l’anziano ne fosse a conoscenza. Le spese comprendono acquisti di beni di lusso e pagamenti di servizi non giustificati, con i dettagli delle transazioni ancora oggetto di approfondimenti.

?? Punti chiave Come ha fatto a nascondere decine di acquisti insoliti per anni? Quali spese specifiche sono state effettuate con i soldi dell'anziano? Perché i controlli istituzionali non hanno bloccato i prelievi sospetti? Chi ha scoperto per primo gli ammanchi sul conto corrente??? In Breve Ammanchi rilevati tra il 2020 e il 2023 tramite segnalazione del figlio. Oltre 40 pagamenti POS per materiale edile, carburante e articoli per l'infanzia. Più di 80 prelievi di contanti effettuati .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, ex assessore sfila i soldi a un novantenne: sequestrati 35.000€

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