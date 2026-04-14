Truffe ai clienti e soldi in nero | sequestrati 200.000 euro a una coppia di idraulici

Una coppia di idraulici è stata colpita da un sequestro di circa 200.000 euro, nell’ambito di un’indagine della Guardia di Finanza che ha accertato truffe ai danni di clienti tra le province di Brescia e Mantova. Tra le vittime ci sarebbero stati quattro anziani e una persona con disabilità. La coppia, composta da un uomo dipendente e una donna rappresentante legale di un’azienda, è accusata di aver operato in modo illecito, anche attraverso denaro non dichiarato.