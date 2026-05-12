Cagetti | ambiente e controllo del territorio
Su uno schermo di uno smartphone, scorrono immagini di problemi nel territorio locale, tra cui un fosso ostruito, un marciapiede rotto e un’illuminazione insufficiente in un quartiere periferico. Le foto vengono condivise tra i residenti, che mostrano le criticità di aree pubbliche e private. La diffusione di queste immagini evidenzia come le questioni ambientali e di controllo del territorio rappresentino un tema di attenzione per la comunità.
Le immagini scorrono rapide sui monitor degli smartphone montignosini: un fosso ostruito, un marciapiede sconnesso, l’illuminazione carente di un quartiere periferico. Pier Giuseppe Cagetti ha scelto di impostare la sua volata elettorale sul linguaggio diretto dei social, trasformando il proprio profilo in un diario di bordo fatto di denunce e sopralluoghi continui. I video pubblicati negli ultimi giorni dal candidato della lista civica ’Uniti per Montignoso’ puntano il dito contro l’ordinarietà incompiuta, cercando di trasformare il disagio quotidiano dei residenti in un tema di scontro politico frontale con l’amministrazione uscente. Questo attivismo digitale ha trovato una sintesi fisica nell’incontro che si è tenuto all’Hotel Eden, dove Cagetti ha riunito sostenitori e curiosi per fare il punto su una campagna che non concede soste.🔗 Leggi su Lanazione.it
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