Cagetti | ambiente e controllo del territorio

Su uno schermo di uno smartphone, scorrono immagini di problemi nel territorio locale, tra cui un fosso ostruito, un marciapiede rotto e un’illuminazione insufficiente in un quartiere periferico. Le foto vengono condivise tra i residenti, che mostrano le criticità di aree pubbliche e private. La diffusione di queste immagini evidenzia come le questioni ambientali e di controllo del territorio rappresentino un tema di attenzione per la comunità.

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