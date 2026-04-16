Nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma è stato presentato il primo Master di II livello dedicato alla rigenerazione del territorio e alla transizione ecologica. Il percorso formativo si rivolge a professionisti interessati a intervenire sulla riqualificazione ambientale delle comunità. La nascita del master rappresenta un passo concreto verso un approccio più sostenibile alla gestione territoriale.

A Roma, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato lanciato il primo Master di II livello focalizzato sulla transizione ecologica e la rigenerazione ambientale per le comunità sostenibili. L’iniziativa, che vede il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) e il Ce.FLI come promotori, punta a integrare l’alta formazione militare con competenze tecniche specialistiche in ambiti cruciali come la gestione dei rifiuti e le bonifiche ambientali. Il network accademico e l’integrazione tra mondo civile e militare. Il percorso formativo non si limita alla dimensione istituzionale, ma si avvale di una solida base...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ambiente e Difesa: nasce il Master per la rigenerazione del territorio

Ambiente, al via master su transizione ecologica: Nuove competenze per sfide future

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