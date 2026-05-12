Cadono rami e alberi sulla rete aerea | tram e bus deviati
A Milano, nella giornata del 12 maggio 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere alberi e rami caduti sui binari delle linee di superficie. La caduta di questi ostacoli ha causato deviazioni dei mezzi di trasporto pubblico, tra tram e autobus. Le operazioni di messa in sicurezza sono state necessarie per ripristinare la normale circolazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta negli incidenti.
Milano, 12 maggio 2026 – Giornata di interventi “botanici” per i vigili del fuoco, impegnati nella rimozione di alberi e grossi rami caduti sui binari – o meglio, sulla rete aerea – delle linee di superficie. I pompieri sono all’opera in piazza Firenze e nella zona di viale Fulvio Testi. L’operazione. In piazza Firenze, a quanto pare, sarebbe precipitato un grosso ramo, staccatosi da uno dei tre alberi considerati malati e destinati per questo al taglio (sui tronchi c’era già, pare, il pallino rosso che identificate le piante da eliminare). Le operazioni di spostamento e trasporto del materiale finito sui fili della corrente hanno comportato una serie di interruzioni al traffico e deviazioni, disposte da Atm.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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