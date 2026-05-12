Cadono rami e alberi sulla rete aerea | tram e bus deviati

A Milano, nella giornata del 12 maggio 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere alberi e rami caduti sui binari delle linee di superficie. La caduta di questi ostacoli ha causato deviazioni dei mezzi di trasporto pubblico, tra tram e autobus. Le operazioni di messa in sicurezza sono state necessarie per ripristinare la normale circolazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta negli incidenti.

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