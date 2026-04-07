Trasporti dai bus ai tram | tutti i mezzi deviati a partire da mercoledì 8 aprile

A partire da mercoledì 8 aprile, alcuni mezzi di superficie, tra bus e tram, subiranno modifiche nella loro tratta. Durante i lavori stradali e di riqualificazione, alcune corse saranno deviate e alcune fermate saranno temporaneamente sospese. La modifica riguarderà diverse linee, con variazioni di percorso e di orari, fino a nuova comunicazione. I trasporti pubblici hanno annunciato che le modifiche saranno in vigore per un periodo limitato.

Da domani, mercoledì 8 aprile, alcuni mezzi di superficie cambiano percorso o saltano qualche fermata, per via di lavori stradali e di riqualificazione. Ecco quali sono. Da mercoledì 8 aprile fino a fine mese è sostituito dal B19 in una tratta, perché è in programma un cantiere stradale in via degli Artieri. Deviazione e mappa si trovano a questa pagina. Dall’8 aprile cambiano percorso e fermate, a causa del cantiere che prevede la riqualificazione stradale in via De Amicis. Qui si possono leggere deviazioni e alternative. A partire dalle prossime ore cambiano percorso e fermate per lavori stradali. Maggiori informazioni qui: per la linea 41, per la linea 77 e per la linea 95. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Da mercoledì via ai cantieri della metro C. Strade chiuse, bus deviati e meno parcheggi: tutte le infoDa domani, mercoledì 25 febbraio, partono i cantieri per la realizzazione di 4 nuove stazioni della metro C.

Sciopero dei mezzi a Milano, venerdì nero per i trasporti: a rischio metro, bus e tram. Gli orariDalle metropolitane ai tram, ecco le due fasce orarie in cui il servizio Atm rischia lo stop totale a causa della protesta contro i "turni...

Temi più discussi: Tram e trasporto pubblico locale. Al via gli incontri nei quartieri per ripensare i tragitti dei bus; Come cambiano gli orari di Atm per metro, tram e bus a Pasqua e Pasquetta; Potenziamento dei servizi cittadini per le festività di Pasqua 2026; Via Crucis, Pasqua e Pasquetta: il piano del trasporto pubblico per muoversi a Roma.

Trasporti, dai bus ai tram: tutti i mezzi deviati a partire da mercoledì 8 aprileDa mercoledì 8 aprile fino a fine mese è sostituito dal B19 in una tratta, perché è in programma un cantiere stradale in via degli Artieri. Deviazione e mappa si trovano a questa pagina. A partire ... milanotoday.it

Scioperi dei trasporti a novembre, dai treni ai bus fino agli aerei: il calendario con tutte le date e le città coinvolte (c'è anche Ancona)Il mese di novembre si aprirà con una serie di scioperi che riguarderanno i trasporti cittadini e regionali. Dopo un ottobre caratterizzato da proteste e vertenze in diversi settori, in Italia sono in ... corriereadriatico.it

Una Pasqua da paura, a #Napoli, sul fronte dei trasporti a causa della sospensione dei mezzi pubblici per una lunga pausa pranzo di circa 3 ore. Il diritto dei lavoratori è sacrosanto, intendiamoci bene, ma con una "invasione di turisti" attesa e sbandierata dall' - facebook.com facebook

7/4/26. Un curioso trofeo: un modello in scala di un mezzo cingolato per movimento terra, esposto come emblema di una ditta di macchinari di scavi, demolizioni e trasporti, facilmente notabile lungo la SP 105 di collegamento Romea-Cavarzere x.com