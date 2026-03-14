Inter-Atalanta oggi a San Siro | chiusure e cambi linea Atm Tutti i bus e i tram deviati

Oggi alle 15 si gioca Inter-Atalanta a San Siro, con chiosure e deviazioni nei percorsi di bus e tram di ATM. La viabilità cittadina subisce variazioni, coinvolgendo diverse linee di superficie che cambiano servizio prima, durante e dopo l’incontro. La partita impatta direttamente sul traffico e sui mezzi pubblici, con modifiche temporanee alle corse.

Oggi alle 15 si sfidano Inter e Atalanta a San Siro. La viabilità viene in parte modificata: alcune linee di superficie Atm cambiano servizio prima, durante e dopo la partita. Alla fine del match vengono chiuse le stazioni M5 di Ippodromo e Segesta, su disposizione della Questura. “Uscendo dallo stadio, usate le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto, oppure raggiungete a piedi la stazione M1 di Lotto in 15 minuti”, spiega Atm. Da due ore prima fino all'inizio della partita, i tram della linea 16 verso San Siro Stadio saltano la fermata piazza Axum. Durante la partita fanno capolinea in via Dessié, mentre a fine partita per circa un'ora, i tram verso Monte Velino saltano la fermata di via Dessié. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Articoli correlati Inter-Atalanta a San Siro: scattano le chiusure e i cambi linea Atm. L’elenco dei bus e tram deviatiIn vista della sfida di sabato 14 marzo, Atm modifica il servizio di superficie e dispone la chiusura temporanea di due fermate della Lilla: ecco... Inter-Atalanta a San Siro: cambia tutto per i mezzi Atm. Stazioni metro chiuse e bus deviati: la guidaDalle chiusure della linea M5 alle deviazioni delle linee 16, 49, 64 e 80: tutto quello che c'è da sapere per evitare di rimanere bloccati durante il... Contenuti utili per approfondire Inter Atalanta oggi a San Siro chiusure... Temi più discussi: Inter-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere; Inter-Atalanta, Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming; Inter-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A; Dove vedere Inter-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Inter-Atalanta oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaIl tecnico dell'Inter Cristian Chivu (Foto Fabio Ferrari/LaPresse) Torna in campo oggi 14 marzo ... msn.com Serie A, oggi Inter-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederlaInter-Atalanta sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. cremonaoggi.it Inter-Atalanta, le probabili formazioni di Chivu e Palladino - facebook.com facebook Inter-Atalanta, Chivu e Palladino a caccia di riscatto: il pronostico x.com