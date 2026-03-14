Inter-Atalanta oggi a San Siro | chiusure e cambi linea Atm Tutti i bus e i tram deviati

Da milanotoday.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle 15 si gioca Inter-Atalanta a San Siro, con chiosure e deviazioni nei percorsi di bus e tram di ATM. La viabilità cittadina subisce variazioni, coinvolgendo diverse linee di superficie che cambiano servizio prima, durante e dopo l’incontro. La partita impatta direttamente sul traffico e sui mezzi pubblici, con modifiche temporanee alle corse.

Oggi alle 15 si sfidano Inter e Atalanta a San Siro. La viabilità viene in parte modificata: alcune linee di superficie Atm cambiano servizio prima, durante e dopo la partita. Alla fine del match vengono chiuse le stazioni M5 di Ippodromo e Segesta, su disposizione della Questura. “Uscendo dallo stadio, usate le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto, oppure raggiungete a piedi la stazione M1 di Lotto in 15 minuti”, spiega Atm. Da due ore prima fino all'inizio della partita, i tram della linea 16 verso San Siro Stadio saltano la fermata piazza Axum. Durante la partita fanno capolinea in via Dessié, mentre a fine partita per circa un'ora, i tram verso Monte Velino saltano la fermata di via Dessié. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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