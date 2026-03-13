Zanzare i primi trattamenti Già partiti nelle pinete | Il problema? I terreni privati

Le prime battute contro le zanzare sono state avviate nelle pinete, dove i trattamenti sono già in corso. Nei cosiddetti 'focolai' si prevede di intervenire la prossima settimana, mentre nelle caditoie i lavori sono programmati per aprile. La questione principale riguarda il problema dei terreni privati, che ostacolano le operazioni di lotta.

In pineta i trattamenti sono già iniziati, nei cosiddetti ’focolai’ partiranno la prossima settimana e nelle caditoie ad aprile. La primavera è alle porte, ci si prepara all’arrivo della bella stagione e sulle zanzare si cerca di giocare d’anticipo. Anche se la lotta è impari, perché non è possibile effettuare trattamenti nelle aree naturali del Parco del Delta del Po, come la pialassa Baiona. E il problema sono anche le aree private, dove i trattamenti devono essere effettuati dai proprietari e questo non sempre avviene. A questo proposito Azimut ha avuto un colloquio col Comune, chiedendo di poter fare un censimento del territorio e anche se sia possibile introdurre un’autorizzazione che permetta all’azienda di fare trattamenti anche in queste aree. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

