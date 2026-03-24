Teatro della Toscana | il ministero dice sì alla Scuola di drammaturgia Si ferma il ricorso al Tar

Il Ministero della Cultura ha approvato il progetto per la creazione di una Scuola di Drammaturgia presso il Teatro della Toscana. Con questa decisione, si interrompe il ricorso presentato al Tar, che aveva coinvolto le parti interessate in precedenza. La conferma dell'autorizzazione arriva dopo un iter amministrativo che ha visto l'esame delle richieste e delle eventuali contestazioni.

Firenze, 24 marzo 2026 – Il Ministero della Cultura dice sì al progetto di Scuola di Drammaturgia del Teatro della Toscana. E quest’ultimo stoppa il ricorso al Tar contro lo stesso ministero sul declassamento da Teatro Nazionale a Teatro della città. Cosa che aveva provocato nei mesi scorsi roventi polemiche. Sembra chiudersi così dunque il confronto serrato tra l’istituzione fiorentina e lo stesso dicastero della Cultura. “La Fondazione Teatro della Toscana – dice una nota – riceve comunicazione dal Ministero della Cultura della positiva valutazione sul progetto speciale Scuola di Drammaturgia. L’iniziativa, ideata da Stefano Massini che ne... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teatro della Toscana: il ministero dice sì alla Scuola di drammaturgia. Si ferma il ricorso al Tar Articoli correlati Scuola per sovranisti a due passi da Roma, Steve Bannon non si arrende e fa ricorso al Tar: «Molti giovani di FdI sono interessati»Steve Bannon non ha alcuna intenzione di cedere sulla trasformazione della Certosa di Trisulti, in Ciociaria, in un centro di formazione... Venegono Superiore, la schiscetta a scuola? Il Tar dice di “sì”. Ma l’istituto frena: servono passaggi organizzativiVenegono Superiore (Varese), 5 marzo 2026 – A scuola con la schiscetta sì o no? Quella che sembrava una questione domestica, quasi familiare, è... Una selezione di notizie su Teatro della Toscana Temi più discussi: lacasadiargilla incontra il pubblico; Un’idea più grande di me | Incontro con Armando Punzo; Neri Marcorè racconta Giorgio Gaber a teatro in Mi fa male il mondo; Gaber, mi fa male il mondo | Neri Marcorè | Firenze | Pontedera. Declassamento della Pergola, il Tar oggi in udienzaNon c'è stata sospensione del provvedimento del governo ma il giudice ha ritenuto che le questioni sollevate dal Comune debbano essere valutate. rainews.it Teatro della Toscana: il Comune di Firenze approva le modifiche allo Statuto dopo il declassamentoE’ stato approvata dal consiglio comunale la delibera dell’assessore alla Cultura Giovanni Bettarini con l'adeguamento alle nuove normative dello Statuto della Fondazione Teatro della Toscana che si è ... 055firenze.it Teatro Curci: 13-14-15 marzo 2026 LUNGO VIAGGIO VERSO LA NOTTE Effimera / Fondazione Teatro della Toscana Gabriele Lavia, Federica Di Martino LUNGO VIAGGIO VERSO LA NOTTE di Eugene O’Neill traduzione Bruno Fonzi adattamento Chiara De - facebook.com facebook