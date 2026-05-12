Bye bye Juve può finire in Premier a zero | annuncio ufficiale

Un aggiornamento importante riguarda il futuro di un noto calciatore che potrebbe trasferirsi in Premier League senza un trasferimento economico. L'annuncio ufficiale è stato rilasciato e ha sorpreso molti, lasciando intendere che il giocatore potrebbe lasciare la squadra attuale senza un riscatto o pagamento da parte del nuovo club. Questa notizia cambierà gli equilibri di mercato nelle prossime settimane.

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Pessime notizie dal calciomercato per i bianconeri in vista della prossima stagione: il messaggio spiazza tutti. La Juventus sorride sul campo dove la vittoria sul campo del Lecce ha permesso a Yildiz e compagni di agguantare il terzo posto in classifica, davanti a Milan, Roma e Como. La Champions League, dunque, si avvicina ma dal fronte calciomercato non arrivano notizie proprio entusiasmanti per il club bianconero. Schlager (AnsaFoto) – Calciomercato.it Rischia infatti di sfumare definitivamente uno dei grandi obiettivi per il centrocampo a disposizione di Spalletti, ovvero Xaver Schlager, classe ’97 della Nazionale austriaca che ha il contratto in scadenza con il RB Lipsia il prossimo 30 giugno 2026.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bye bye Juve, può finire in Premier a zero: annuncio ufficiale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Roma, bye bye Dybala: la ‘Joya’ verso l’Argentina Bye bye Barcellona, hai aspettato troppo: adesso c’è il Milandi Alessio LentoUn calciatore potrebbe virare verso la Serie A se il club spagnolo non dovesse accelerare per ingaggiarlo a titolo defintivo La... Argomenti più discussi: Calciomercato Juve: come cambia la strategia senza Champions; Lecce - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT; Juventus Summer Tour powered by Jeep | Presentato a Perth Calcio Italiano - Il Festival italiano del calcio; Bremer oltre l’errore, la Juve punta su di lui ma c’è una clausola…. La giornata perfetta, quel 5 maggio. La #Juve che fa bye bye all' #Inter, Noi in Champions battendo il Lecce. E #Brescia salvo e #Verona in B E 12 mesi dopo, #Milan e #Juve in finale a Manchester a render gloria al paese. Che bello oh x.com Svolta Roma, bye bye Juventus: è già stato a TrigoriaMentre Gian Piero Gasperini continua a chiedere chiarezza e a dettare la linea ai Friedkin, seppur in attesa di sviluppi futuri, Frederic Massara continua a svolgere le mansioni di direttore sportivo ... asromalive.it