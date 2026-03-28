Un calciatore potrebbe trasferirsi in Italia se il suo attuale club spagnolo non accelererà il processo di ingaggio a titolo definitivo. La situazione ha attirato l’attenzione delle cronache sportive, con il giocatore in attesa di una decisione che potrebbe cambiare il suo futuro professionale. La trattativa tra le parti è in corso, ma ancora non si conoscono tempi certi per la definizione dell’accordo.

di Alessio Lento Un calciatore potrebbe virare verso la Serie A se il club spagnolo non dovesse accelerare per ingaggiarlo a titolo defintivo. La trattativa che sembrava essere già indirizzata a una conclusione in favore del Barcellona rischia di subire una brusca frenata. Il Milan, insieme al Paris Saint-Germain, si sta facendo sempre più concreto nelle trattative per un attaccante che ha attirato l’attenzione di mezza Europa: Marcus Rashford. L’inglese, di proprietà del Manchester United, è stato al centro di numerosi rumor riguardo un possibile trasferimento, ma l’andamento incerto della trattativa con i catalani potrebbe ora spianare la strada per i rossoneri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bye bye Barcellona, hai aspettato troppo: adesso c’è il Milan

Articoli correlati

La combo crema+siero effetto filler è tutto ciò di cui hai bisogno per dire bye bye alle rugheScegliere i prodotti giusti per prendersi cura della propria pelle può essere davvero complicato, soprattutto quando si tratta di trovare la...

Bye Bye Milan, ci siamo: indosserà la maglia del Manchester UnitedPessime notizie per il Milan di Massimiliano Allegri: sembra ormai tutto fatto per la firma con il Manchester United.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bye Barcellona

Discussioni sull' argomento UEFA Women's Champions League 2025/26: chi sono le favorite; Irrompe il Barcellona: la corte a Bastoni e l’opzione Cambiaso.

Bye bye Barcellona, se ne va al Milan: il colpo è gratisIl Milan ha scelto Massimiliano Allegri per ripartire dopo una stagione quasi totalmente da dimenticare. Non basta di certo la Supercoppa Italia per salvare un’annata ai limiti del disastroso che ha ... diregiovani.it

Bye bye Juve, si libera a zero e firma col BarcellonaNiente da fare e doccia fredda per la Juve che è costretta a rivedere tutti i suoi piani, è ad un passo l'accordo con il Barcellona. La Juve di Igor Tudor ha cominciato piuttosto bene la stagione ed ... diregiovani.it

ASPETTANDO LA TOP TEN DELLA SETTIMANA Showtime a Barcellona! Ci pensa Daniele Okereke, ancora lui! #perte #neiperte #barcellonabasket #okereke #danieleokereke - facebook.com facebook