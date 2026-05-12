Bus in panne e principio di incendio Autolinee Gallo replica ai sindaci di Ribera e Sciacca | Parco mezzi più giovane della media nazionale
Le Autolinee Gallo hanno risposto ai sindaci di Ribera e Sciacca riguardo a un incidente avvenuto con un autobus che si è fermato a causa di un guasto e ha preso fuoco. L'azienda ha precisato che il parco mezzi è più giovane della media nazionale e ha affermato che si è trattato di eventi accidentali, causati da guasti tecnici imprevedibili, senza collegamenti con carenze di manutenzione o negligenze.
“Si tratta di eventi di natura accidentale, riconducibili a guasti tecnici imprevedibili non correlabili ad alcuna carenza di manutenzione o eventuali negligenze gestionali”. Lo scrivono dalla Autolinee Gallo Srl dopo i guasti verificatisi ieri mattina sulla tratta Ribera-Sciacca-Palermo e dopo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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