Incendio al treno a Dicomano i sindaci del Mugello | Mezzi vecchi e sicurezza a rischio

Il 7 aprile si è verificato un incendio a un locomotore presso la stazione di Dicomano, nel Mugello. L’episodio ha portato i sindaci della zona a evidenziare le condizioni dei mezzi ferroviari, definendoli vecchi e sottolineando rischi per la sicurezza. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla qualità del servizio e sulla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie locali.

L'incendio a un locomotore alla stazione di Dicomano, avvenuto il 7 aprile scorso, riaccende le polemiche sullo stato del trasporto ferroviario nel Mugello. L’episodio ha coinvolto un convoglio regionale sulla tratta Firenze–Borgo San Lorenzo via Pontassieve e ha spinto i sindaci del territorio a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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