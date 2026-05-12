Bus guasto? Amtab lo ripara in strada | ecco l’Officina Mobile per interventi lampo

Un'azienda di trasporti ha attivato un servizio di officina mobile per riparare autobus guasti direttamente in strada. Questa iniziativa mira a ridurre al minimo i tempi di fermo dei mezzi pubblici e a evitare possibili ingorghi o disagi per i passeggeri. L'intervento rapido è stato messo in atto per garantire continuità nel servizio e limitare i disagi alla viabilità cittadina.

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