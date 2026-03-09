Rione Madonnella senza bus ecco la ' soluzione tampone' | cambio di percorso per i mezzi Amtab

Nel quartiere Madonnella le fermate degli autobus sono state temporaneamente sospese. Per far fronte alla situazione, l'azienda di trasporti ha deciso di modificare i percorsi dei mezzi Amtab, introducendo un percorso alternativo. La modifica riguarda esclusivamente le linee che transitano nella zona, con l'obiettivo di garantire un servizio di trasporto ai residenti fino a quando non saranno ripristinate le fermate.

Si profilano soluzioni tampone per i residenti del quartiere Madonnella alle prese con l'assenza di fermate bus nella zona. Il disagio è stato generato dai problemi strutturali del ponte Garibaldi che si sono registrati lo scorso novembre. Il transito sul cavalcavia è ancora vietato a camion e autobus, per questo motivo Amtab ha dovuto modificare temporaneamente i percorsi dei bus che agiscono in zona. Il problema, sottolineato nei giorni scorsi dal malcontento dei residenti, è stato affrontato oggi a Palazzo della Città in un incontro un gruppo di abitanti del rione e il sindaco di Bari, Vito Leccese. In attesa che siano compiute le... 🔗 Leggi su Baritoday.it

