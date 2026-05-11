Un incidente tra un autobus e un tram ha causato il blocco totale del traffico in una città italiana. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare eventuali feriti. Il traffico si è accumulato nelle vie limitrofe, creando disagi per molti automobilisti e pendolari. La strada rimane chiusa in attesa delle operazioni di ripristino e delle indagini preliminari sull’accaduto.

Le luci del crepuscolo iniziavano a riflettersi sulla superficie piatta dell’acqua, creando un gioco di specchi che rendeva l’orizzonte quasi indistinguibile. Era una sera come tante, segnata dal ritmo ripetitivo dei pendolari e dal sibilo costante dei mezzi che attraversano la sottile striscia di asfalto sospesa nel nulla. All’improvviso, il fluire ordinato del tempo si è spezzato. Un rumore sordo di lamiere accartocciate ha squarciato il silenzio, seguito da un’immobilità innaturale. In quel frammento di secondo, la traiettoria di due colossi di ferro si è incrociata in modo fatale, trasformando un normale rientro a casa in un incubo di sirene e attese.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Schianto tra bus e tram in Italia, traffico paralizzato: “È tutto bloccato”

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