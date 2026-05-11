Incidente fra bus e tram sul Ponte della Libertà feriti un autista e una passeggera

Alle 20 di ieri sera si è verificato uno scontro tra un bus e un tram sul Ponte della Libertà, in direzione piazzale Roma. L’incidente ha causato il blocco del traffico nella zona e ha coinvolto due persone: l’autista del bus e una passeggera. Immediatamente sono intervenuti i soccorsi, che hanno assistito i feriti e li hanno portati in ospedale. Nessuna altra vettura è rimasta coinvolta nello scontro.

Scontro alle 20 fra un bus Actv e il tram verso piazzale Roma, sul Ponte della Libertà, il traffico si è bloccato e sono stati subito lasciar passare i soccorsi per l'assistenza al conducente del mezzo su gomma che non stava bene. Sono in corso accertamenti, rilievi e soprattutto gestione del.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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