Burgio approva all' unanimità rendiconto e bilancio | conti in ordine e servizi garantiti

Da agrigentonotizie.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Burgio ha dato il via libera unanime al rendiconto di gestione 2025 e al bilancio di previsione 2026-2028. Le deliberazioni riguardano i documenti finanziari del Comune, che sono stati valutati e approvati durante l’ultima riunione. La discussione si è concentrata sui numeri e sulle proposte di bilancio, senza che siano stati sollevati rilievi o richieste di modifiche.

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Il Consiglio comunale di Burgio ha approvato all'unanimità sia il rendiconto di gestione 2025 che il bilancio di previsione 2026-2028. Un doppio risultato contabile raggiunto nella seduta dell'11 maggio con il voto concorde di tutti i consiglieri.Il dato acquista rilievo se letto nel contesto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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