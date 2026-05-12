Burgio approva all' unanimità rendiconto e bilancio | conti in ordine e servizi garantiti
Il Consiglio comunale di Burgio ha dato il via libera unanime al rendiconto di gestione 2025 e al bilancio di previsione 2026-2028. Le deliberazioni riguardano i documenti finanziari del Comune, che sono stati valutati e approvati durante l’ultima riunione. La discussione si è concentrata sui numeri e sulle proposte di bilancio, senza che siano stati sollevati rilievi o richieste di modifiche.
Il Consiglio comunale di Burgio ha approvato all'unanimità sia il rendiconto di gestione 2025 che il bilancio di previsione 2026-2028. Un doppio risultato contabile raggiunto nella seduta dell'11 maggio con il voto concorde di tutti i consiglieri.Il dato acquista rilievo se letto nel contesto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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