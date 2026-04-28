Rendiconto di bilancio il Comune certifica conti in ordine | tutte le spese e gli avanzi

Il Comune di Bondeno ha annunciato che i conti pubblici sono in ordine, con un rendiconto di bilancio che conferma una gestione finanziaria positiva. La certificazione ufficiale sarà rilasciata durante l’ultima seduta del consiglio comunale prevista per martedì 28 aprile. Durante l’incontro, saranno presentati i dati relativi alle spese sostenute e agli avanzi di bilancio accumulati nel corso dell’ultimo periodo.

Il Comune di Bondeno conferma conti in ordine e uno stato di buona salute nei conti pubblici, come verrà certificato martedì 28 aprile nell’ultima seduta dell’assise per questa consigliatura. La giunta comunale di Bondeno ha approvato lo scorso 19 marzo lo schema di rendiconto 2025, con un avanzo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Bilancio di rendiconto: “Somme in ordine e nessuna irregolarità”. Ok dei revisori“Nessuna grave irregolarità riscontrata né contabile né finanziaria, né inadempienze già segnalate e non sanate”. Bilancio, il rendiconto 2025 passa in commissione. Rodà, "Immagine di un Comune solido"La commissione Bilancio del Comune di Latina ha approvato all’unanimità dei presenti (l’opposizione era assente) il Rendiconto relativo all’anno... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Consiglio comunale approva il rendiconto di gestione 2025; ETS: istruzioni per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa in forma aggregata; Rendiconto per cassa ordinario per gli ETS con esercizio già chiuso al 21 marzo 2026; San Gimignano: il rendiconto di gestione 2025 conferma conti in ordine, bilancio solido e attenzione a servizi e investimenti. Ragusa. Rendiconto di gestione del bilancio. Bennardo: Avanzo libero sia per rifare le stradeRagusa, 28 aprile 2026 - Il Consiglio comunale ha discusso ieri sera il punto relativo al rendiconto di gestione del bilancio, un passaggio amministrativo ... radiortm.it Bagnacavallo, Consiglio comunale il 28 aprile: in agenda rendiconto e bilancioTorna a riunirsi il Consiglio comunale di Bagnacavallo. La seduta è convocata per martedì 28 aprile alle 19.30 nella sala consiliare. Al centro ... ravennanotizie.it Rendiconto 2025, al Comune avanzano circa 17 milioni di euro facebook