Faicchio approvato il rendiconto 2025 | conti in ordine e nuovi regolamenti per servizi e sicurezza

Da fremondoweb.com 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Consiglio comunale è stato approvato il rendiconto 2025 di Faicchio, con i conti che risultano in ordine. Sono stati approvati anche nuovi regolamenti riguardanti i servizi e la sicurezza, oltre a un progetto di installazione di sistemi di videosorveglianza. La delibera riguarda le modalità di gestione finanziaria e le norme per migliorare la sicurezza pubblica nel territorio comunale. La discussione si è conclusa con un voto favorevole da parte della maggioranza.

Il Consiglio Comunale di Faicchio, riunitosi il 29 aprile 2026, ha compiuto un passaggio fondamentale per la programmazione economico-finanziaria dell’ente, approvando il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2025. Si tratta di un atto di grande rilevanza amministrativa, che consente di verificare in maniera trasparente e puntuale l’andamento della gestione delle risorse pubbliche, evidenziando entrate, spese, equilibri di bilancio e risultati raggiunti nel corso dell’anno precedente. L’approvazione del rendiconto rappresenta infatti un momento chiave di controllo e responsabilità, attraverso cui l’amministrazione rende conto alla comunità dell’utilizzo dei fondi pubblici.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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