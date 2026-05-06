Faicchio approvato il rendiconto 2025 | conti in ordine e nuovi regolamenti per servizi e sicurezza

In Consiglio comunale è stato approvato il rendiconto 2025 di Faicchio, con i conti che risultano in ordine. Sono stati approvati anche nuovi regolamenti riguardanti i servizi e la sicurezza, oltre a un progetto di installazione di sistemi di videosorveglianza. La delibera riguarda le modalità di gestione finanziaria e le norme per migliorare la sicurezza pubblica nel territorio comunale. La discussione si è conclusa con un voto favorevole da parte della maggioranza.

Il Consiglio Comunale di Faicchio, riunitosi il 29 aprile 2026, ha compiuto un passaggio fondamentale per la programmazione economico-finanziaria dell’ente, approvando il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2025. Si tratta di un atto di grande rilevanza amministrativa, che consente di verificare in maniera trasparente e puntuale l’andamento della gestione delle risorse pubbliche, evidenziando entrate, spese, equilibri di bilancio e risultati raggiunti nel corso dell’anno precedente. L’approvazione del rendiconto rappresenta infatti un momento chiave di controllo e responsabilità, attraverso cui l’amministrazione rende conto alla comunità dell’utilizzo dei fondi pubblici.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Faicchio, approvato il rendiconto 2025: conti in ordine e nuovi regolamenti per servizi e sicurezza Notizie correlate Approvato il rendiconto 2025: "Conti ok, tanti investimenti"Il Consiglio comunale di Piancastagnaio ha approvato nell’ultima seduta il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2025. Baronissi, la sindaca Petta: “Approvato il rendiconto 2025, conti solidi e gestione responsabile”Tempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio comunale di Baronissi ha approvato il rendiconto di gestione 2025, un passaggio fondamentale che certifica,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Faicchio, ok al rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2025Il Consiglio Comunale di Faicchio, riunitosi il 29 aprile 2026, ha compiuto un passaggio fondamentale per la programmazione economico-finanziaria dell’ente, approvando il rendiconto della gestione rel ... ntr24.tv Regione Abruzzo, approvato il rendiconto. Quaglieri: dai conti in rosso all’avanzo da 78 milioniL'Aquila. La Giunta Regionale approva il Rendiconto della Gestione 2025. A seguito dell’approvazione dei conti Giudiziali resi dal Tesoriere e ... marsicalive.it