BU | R quando le erbe prendono il comando

Nell’ambito della cucina moderna, le erbe aromatiche vengono comunemente considerate un elemento di complemento, utilizzate per arricchire i piatti con profumi e colori. Spesso sono viste come un dettaglio, un tocco finale che completa la preparazione. Questa percezione si riscontra anche nelle ricette più elaborate, dove le erbe sono inserite in modo discreto, senza assumere un ruolo centrale. Tuttavia, in alcune preparazioni, il loro utilizzo diventa protagonista.

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Nel lessico dell’alta cucina contemporanea le erbe aromatiche sono spesso un dettaglio: rifiniscono, profumano, decorano. Da BU:R, il ristorante di chef Eugenio Boer a Milano, diventano invece il centro del discorso. Il nuovo menu primaverile “Le Aromatiche”, firmato dallo chef ligure-olandese insieme alla maître e compagna di vita Carlotta Perilli, prova a ribaltare la gerarchia del piatto: ciò che normalmente accompagna qui prende il comando. Nel ristorante di via Mercalli continua così un percorso di ricerca già avviato negli anni, ma che in questa stagione trova una forma ancora più definita. Accanto al menu dei Classici, Boer costruisce...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - BU:R, quando le erbe prendono il comando ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Secret Strategy Rich People Use That Nobody Teaches Notizie correlate Milano rivoluziona il traffico: le bici prendono il comandoIl Comune di Milano sta delineando un piano per trasformare quattro importanti direttrici urbane in zone a priorità ciclistica, puntando su un... Consob: Savona esce, 4 commissari prendono il comandoLa Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha subito un cambio di guida formale con lo scadere del mandato di Paolo Savona, lasciando...