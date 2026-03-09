Con la fine del mandato di Paolo Savona, la Consob ha cambiato leadership. Ora, l’ente è guidato da una reggenza di quattro commissari, che hanno preso il comando. La riforma si è concretizzata con la conclusione dell’incarico di Savona, lasciando l’Autorità sotto la direzione temporanea di questa squadra. La procedura si è svolta senza ulteriori nomine o sostituzioni ufficiali.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha subito un cambio di guida formale con lo scadere del mandato di Paolo Savona, lasciando l’Autorità in mano a una reggenza composta da quattro commissari. Questa transizione avviene mentre il dibattito sulla nomina del successore rimane bloccato tra le diverse forze politiche della maggioranza di governo. Domenica 8 marzo 2026 è stata la data definitiva di conclusione del settennato di Savona, che aveva già salutato l’istituto qualche giorno prima per dedicarsi nuovamente ai suoi studi di econometria. La gestione operativa passa ora ai membri del collegio direttivo: Chiara Mosca, Carlo Comporti, Gabriella Alemanno e Federico Cornelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Consob: Savona esce, 4 commissari prendono il comando

