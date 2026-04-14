Milano sta attuando un nuovo piano per il traffico urbano, con l’obiettivo di rendere quattro vie principali delle zone dedicate alle biciclette. Il progetto prevede di modificare la gestione delle strade, dando priorità alle biciclette rispetto ai mezzi motorizzati. La trasformazione mira a promuovere l’uso della bicicletta e a cambiare le abitudini di mobilità nella città.

Il Comune di Milano sta delineando un piano per trasformare quattro importanti direttrici urbane in zone a priorità ciclistica, puntando su un modello di convivenza stradale inedito che vede le due ruote al centro della gerarchia del traffico. L’iniziativa, che coinvolge i controviali di corso Sempione e viale Certosa, viale Fulvio Testi e viale delle Regioni, mira a testare una soluzione sperimentale approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la cui implementazione definitiva dipenderà dai futuri esiti del dialogo tra Palazzo Marino e il dicasterno ministeriale. La metamorfosi dei controviali tra sicurezza e nuove regole di precedenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano rivoluziona il traffico: le bici prendono il comando

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Il quartiere più anarchico e rivoluzionario di Milano è ricco di curiosità che solo pochi a Milano conoscono. Tipo: ...che ai tempi della romana Mediolanum Lambrate era un porto fluviale ...che il quartiere ospita un "viale a forma di piazza" Ora su milanocittastato - facebook.com facebook

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