Buongiorno | Dobbiamo analizzare bene gli errori ma restiamo uniti

Dopo la partita contro il Bologna al Maradona, il difensore del Napoli ha dichiarato che è importante esaminare attentamente gli errori commessi durante la gara, ma ha anche sottolineato la necessità di mantenere l’unità nel gruppo. La squadra è tornata in campo con l’obiettivo di migliorare e affrontare le prossime sfide con determinazione. La partita si è conclusa con una sconfitta per gli azzurri.

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Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha commentato la sconfitta subita dagli azzurri contro il Bologna di Italiano al Maradona. “Analizzeremo gli errori commessi. Parlerei più di disattenzioni che di errori di approccio, secondo me. Dovremo recuperare innanzitutto le energie e prepararci al meglio per la gara con il Pisa. Non è stato un aspetto mentale, avevamo preparato un certo tipo di pressione poi loro si muovevano molto per evitare proprio questa pressione da parte nostra. Nell’intervallo ci siamo messi un po’ a posto e le cose nel secondo tempo sono andate meglio. Sicuramente gli infortuni non hanno aiutato. Noi dobbiamo ricordarci che, nonostante le difficoltà, siamo comunque secondi e stiamo lottando per la Champions.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Buongiorno: “Dobbiamo analizzare bene gli errori ma restiamo uniti” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Non illudiamoci ma restiamo unitiNiente illusioni, niente scorciatoie: la vera forza i ragazzi devono trovarla dentro loro stessi, senza se e senza ma. Buongiorno: “Quando prendi tre gol c’è rabbia, ma dobbiamo recuperare”Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro il Bologna persa per 2-3 Napoli-Bologna...