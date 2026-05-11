Al termine della partita tra Napoli e Bologna, conclusa con una sconfitta per 3-2, il difensore azzurro ha commentato l'esito dell'incontro. Ha detto che prendere tre gol provoca rabbia, ma che è importante concentrarsi sul recupero. La squadra si prepara a lavorare per migliorare nelle prossime sfide, dopo questa sconfitta casalinga. Buongiorno ha parlato in conferenza stampa, spiegando le sue impressioni sulla partita.

Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro il Bologna persa per 2-3 Napoli-Bologna 2-3: conferenza di Buongiorno. Il rimpianto più grande? “ Nel primo tempo c’è stata qualche disattenzione, avevamo provato un certo tipo di pressioni ma le hanno limitate. Ci dispiace per il gol preso all’ultimo, ci lavoreremo sopra”. 53 gol incassati in stagione? “Non è questione di difesa, ma di tutta la squadra che va in campo e deve fare la fase difensiva tutti assieme. Lo scorso anno non era merito solo dei difensori e quest’anno non è colpa solo dei difensori. C’è da migliorare sull’attenzione, ci sono state esitazioni che hanno portato a dei gol”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Buongiorno: “Quando prendi tre gol c’è rabbia, ma dobbiamo recuperare”

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Argomenti più discussi: Napoli-Bologna 2-3, Alisson Santos: Vogliamo mandare subito un segnale nella prossima gara; Buongiorno: Quando prendi tre gol c’è rabbia, ma dobbiamo recuperare; Buongiorno: Troppi gol subiti, ma la colpa non è solo dei difensori. Siamo arrabbiati; Buongiorno: Tante disattenzioni difensive. Che rabbia non aver vinto e per aver preso tre gol!.