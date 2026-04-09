non illudiamoci ma restiamo uniti

In un messaggio diretto ai giovani, si invita a mantenere la coesione e la fiducia, sottolineando che non ci sono soluzioni facili o scorciatoie. Si afferma che la forza reale deve provenire dall’interno di ciascuno, senza dipendere da fattori esterni o promesse, e che è importante affrontare le sfide con determinazione e senza illudersi.

Niente illusioni, niente scorciatoie: la vera forza i ragazzi devono trovarla dentro loro stessi, senza se e senza ma. Domenica sarà il momento della verità, capiremo davvero di che pasta sono fatti, quanta fame e quanta determinazione hanno nelle vene. E anche noi tifosi dobbiamo restare lucidi: non aspettiamoci miracoli dall’esterno. Le decisioni che contano verranno rimandate oltre la fine del campionato, e per gli umbri questo non cambia nulla. Quello che conta, adesso, siamo noi. Tutti allo stadio. Facciamo sentire il nostro calore, teniamo alto il morale e la fiducia in questi ragazzi che ci hanno portato fin qui, in cima alla classifica. 🔗 Leggi su Lortica.it

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Juan Jesus dopo l’eliminazione: “Restiamo uniti, possiamo reagire”All’indomani dell’eliminazione dalla Champions League, Juan Jesus ha scelto i social per lanciare un messaggio forte e diretto all’ambiente Napoli.

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