Nel match tra Napoli e Bologna, uno degli aspetti che si evidenziano è la rete subito subita. La squadra avversaria ha segnato un totale di 53 reti finora in campionato. Si nota che il problema non riguarda soltanto la fase difensiva, poiché ci sono state diverse disattenzioni in fase di gioco. Tra i protagonisti, Alisson Santos si distingue come un elemento in crescita partita dopo partita.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nel crollo del Napoli contro il Bologna c’è almeno una certezza che continua a crescere partita dopo partita: Alisson Santos. Il brasiliano è stato ancora una volta tra i migliori degli azzurri al Maradona, trovando il quarto gol stagionale davanti ai propri tifosi e confermandosi una delle poche note positive di questo finale di campionato. Lo racconta Il Mattino, analizzando la crescita dell’esterno offensivo e le difficoltà di una squadra ancora alla ricerca della qualificazione Champions. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il legame tra Alisson Santos e il Maradona si sta consolidando sempre di più.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Buongiorno: «53 reti, non è colpa solo della difesa: troppe disattenzioni»

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