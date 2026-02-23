Enel | 53 miliardi per energia e reti dividendi +6% al 2028

Enel ha annunciato un investimento di 53 miliardi di euro in energia e reti, per sostenere la crescita e migliorare le infrastrutture del settore. La decisione deriva dalla volontà di potenziare le fonti rinnovabili e rafforzare le reti di distribuzione sul territorio. L’azienda ha anche confermato una crescita dei dividendi del 6% prevista fino al 2028. La strategia mira a rafforzare la posizione nel mercato energetico europeo.

Un piano strategico ambizioso. Enel ha presentato un piano strategico per il periodo 2026-2028 che rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita del gruppo energetico. Con investimenti per 53 miliardi di euro, il gruppo punta a rafforzare la propria posizione nel settore delle energie e delle reti, con un particolare sull’Italia. Questo piano supera di 10 miliardi il precedente e mira ad accelerare la crescita nelle geografie più dinamiche. Il gruppo ha già raggiunto gli obiettivi annunciati al mercato nel periodo 2023-2025, garantendo crescita e rendimenti agli azionisti con circa 15 miliardi di euro distribuiti tra dividendi e programma di share buy-back. 🔗 Leggi su Ameve.eu

