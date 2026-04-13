Il Mazzola spreca troppe occasioni Con Figline pareggio a reti inviolate

Nel match tra Figline e Mazzola, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare, terminando con un pareggio a reti inviolate. Il Mazzola ha avuto diverse occasioni da gol che non sono state concretizzate, mentre il Figline ha schierato una formazione composta da Daddi, Paoloni, Baragli, Donatini, Cappelli, Matteo, Bartolozzi, Pecci, Oliveros, Verdelli e Betti. La partita si è svolta in un campo senza reti all’attivo, con entrambe le squadre che non sono riuscite a trovare la via del gol.

FIGLINE 0 MAZZOLA 0 FIGLINE: Daddi, Paoloni (58’ Gucci), Baragli (43’ Calzolai), Donatini, Cappelli, Matteo, Bartolozzi (78’ Hagbe), Pecci, Oliveros (65’ Adami), Verdelli (82’ Bibaj), Betti. Panchina: Brunelli, Buccianti, Babi, Pezzotta. Allenatore Beoni MAZZOLA: Chiarugi, Rocchetti, Gianassi, Bonechi, Saitta, Campatelli, Zanaj, Camilli (65’ Discepolo), Cioni, Gonzi (90’ Pacchierotti), Scardigli (66’ Bruni). Panchina: Sampieri, Reka, Puppato, Baiguini, Iasparrone, Turillazzi. Allenatore Pezzatini Arbitro: Bianchi di Lucca (Nesi-Baldasseroni). Note: Recuperi: 3 e 3. FIGLINE VALDARNO – Il Mazzola torna da Figline con pari frutto di una match condizionato dalle tante occasioni non sfruttate.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Mazzola spreca troppe occasioni. Con Figline pareggio a reti inviolate La Reggina non va oltre il pareggio a reti inviolate sul campo del GelaPareggio a reti inviolate della Reggina sul campo del rimaneggiato Gela nella 31^ giornata del campionato di Serie D. Il Prato non decolla: a Sansepolcro finisce a reti inviolateSansepolcro (Arezzo), 15 febbraio 2026 - Torna a far punti fuori casa il Prato, ma è un punto che non può soddisfare i biancazzurri quello ottenuto...