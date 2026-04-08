Milan una buona notizia per Allegri | Gabbia è tornato ad allenarsi in gruppo E sabato …

A Milano, il difensore italiano classe 1999 si è unito nuovamente agli allenamenti di gruppo dopo un intervento chirurgico. La sua ripresa rappresenta una buona notizia per la squadra, che si prepara alla prossima gara di campionato. La seduta di allenamento si è svolta senza ulteriori problemi, e il calciatore ha partecipato all’intera sessione insieme ai compagni. La partita si giocherà sabato prossimo.

Sconfitto (0-1) e superato in classifica dal Napoli, il Milan di Massimiliano Allegri - scivolato dal secondo al terzo posto in Serie A - è tornato ad allenarsi ieri nel centro sportivo di Milanello. Almeno, però, il tecnico rossonero ha ricevuto una buona notizia. Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, si è allenato in gruppo anche Matteo Gabbia. Il difensore centrale italiano, classe 1999, è tornato ad allenarsi in gruppo, sul campo, dopo oltre un mese. Lo scorso 3 marzo, come si ricorderà, il numero 46 del Milan si era sottoposto, a Londra, ad un intervento chirurgico per un'ernia inguinale. Ora si è perfettamente ristabilito ed è a disposizione per Milan-Udinese, partita della 32^ giornata di campionato in programma sabato 11 aprile alle ore 18:00 a 'San Siro'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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