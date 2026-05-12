Bundesliga | il Lipisa aritmeticamente in Champions volata salvezza si decide all' ultima

Nella penultima giornata di Bundesliga, si è definita la terza squadra qualificata alla Champions League. La lotta per la salvezza si decide all'ultima giornata, mentre il Lipsia ha raggiunto matematicamente la qualificazione europea. La stagione si avvia alla conclusione con ancora incertezza sulla zona retrocessione e sulla posizione delle squadre che si contendono il pass per la massima competizione continentale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Lipsia (Germania) 11 maggio 2026 - Penultimo turno di Bundesliga in archivio, arriva l'ufficialità sulla terza qualificata in Champions per la Germania. Sarà l' RB Lipsia ad affiancare Bayern e Borussia nella prossima stagione di Champions, mentre il destino di Hoffenheim e Stoccarda si deciderà nell'ultima giornata di campionato. Successo storico per l' Union Berlino, il primo per una donna nel ruolo di allenatrice in uno dei top cinque campioanti. Sarà una splendida volata per la salvezza, con le ultime tre a pari punti e solo un posto valido per lo spareggio play-out. L'esito delle partite del weekend. Penultimo weekend di calcio in Germania per quanto riguarda la Bundesliga: un campionato super avvincente dove ci sono ancora diversi verdetti da ufficializzare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bundesliga: il Lipisa aritmeticamente in Champions, volata salvezza si decide all'ultima ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bundesliga: il Dortmund strappa il pass Champions, si accende la lotta salvezzaDortmund (Germania) 27 aprile 2026 - Il Borussia Dortmund avrà perso la volata per il titolo, ma si consola e lo fa strappando con tre giornate... Milan, Juve, Como e Roma: la volata per il 4° posto Champions si decide negli scontri direttiA tre giornate dalla fine del campionato, gli ultimi risultati rendono ancora più incerto il piazzamento tra le prime quattro. Si parla di: Il Lipsia fa festa: batte 2-1 il St. Pauli ed è in Champions. Gli highlights; Retrocessione aritmetica per il Pisa: l'analisi della stagione dell'ad Corrado Serie A Enilive. Bundesliga 2025-2026: Lipsia-St. Pauli, le probabili formazioniAlle 15.30 il Lipsia terzo in Bundesliga riceve il St. Pauli, penultimo in classifica e che ancora insegue una disperata salvezza. sportal.it