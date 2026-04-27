Bundesliga | il Dortmund strappa il pass Champions si accende la lotta salvezza

Il Borussia Dortmund ha assicurato con tre giornate di anticipo la qualificazione alla Champions League, chiudendo la corsa al titolo. La squadra si mantiene stabile in classifica, mentre la lotta per la salvezza si accende, con diverse squadre impegnate a evitare la retrocessione nelle ultime partite della stagione. La vittoria ottenuta ha permesso ai gialloneri di centrare l’obiettivo europeo e di consolidare la propria posizione nel campionato.

Dortmund (Germania) 27 aprile 2026 - Il Borussia Dortmund avrà perso la volata per il titolo, ma si consola e lo fa strappando con tre giornate d'anticipo il proprio pass per la Champions League. Il Bayern dà spettacolo, mentre gli occhi dei fan si spostano nella lotta per terzo e quarto posto, con una volata serratissima a quattro per gli ultimi due posti nella massima competizione Uefa. Sempre più calda anche la lotta salvezza. Il Wolfsburg rivede la luce in fondo al tunnel, così come il fanalino di coda Heidenheim, ormai attaccato solo alla speranza degli spareggi. L'esito delle partite del weekend. La giornata numero 31 si apre con un successo pesante in zona Champions League.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bundesliga: il Dortmund strappa il pass Champions, si accende la lotta salvezza Notizie correlate Serie B, Sampdoria ko a Mantova. Il Venezia si impone sul Pescara. La lotta salvezza si accende!Paris FC, cambio in panchina imminente! Kombouaré è il principale candidato per sostituire Gilli Cristiano Ronaldo nella storia (ancora una volta):... Leggi anche: Pronostici Bundesliga 4 aprile ore 15:30: si infiamma la lotta Champions Aggiornamenti e contenuti dedicati Bundesliga: il Dortmund strappa il pass Champions, si accende la lotta salvezzaI gialloneri ottengono la certezza aritmetica della qualificazione in Champions; l'Heidenheim vince e la lotta salvezza si incendia ... sport.quotidiano.net Bundesliga: Dortmund secures Champions League qualification, relegation battle heats upThe Gialloneri mathematically secure Champions League qualification; Heidenheim wins and the relegation battle heats up. sport.quotidiano.net