Bullismo e cyberbullismo al MANN le ultime tappe di Educhiamo al rispetto

Si conclude al Museo Archeologico Nazionale di Napoli il ciclo di incontri “Educhiamo al rispetto. Insieme contro il bullismo”. L’iniziativa, rivolta a studenti e insegnanti, si è svolta in diverse tappe e ha affrontato temi legati al bullismo e al cyberbullismo. Durante gli incontri sono stati presentati strumenti e strategie per riconoscere e contrastare comportamenti offensivi tra i giovani.

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Si concluderà al Museo Archeologico Nazionale di Napoli il ciclo “Educhiamo al rispetto. Insieme contro il bullismo” (L.R. n.112017), promosso dalla Regione Campania e realizzato da Scabec nell’ambito del progetto “Prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo”.Gli ultimi.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giornata contro Bullismo e Cyberbullismo #canzoniperbambini Notizie correlate “Educhiamo al rispetto”: la Campania contro bullismo e cyberbullismo“Educhiamo al rispetto”: musei e cultura come alleati contro bullismo e cyberbullismo in Campania Educare al rispetto significa creare spazi di... Bullismo, l'ex Carcere Borbonico di Avellino ospita "Educhiamo al Rispetto"Il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico di Avellino sarà la quinta e ultima tappa campana di "Educhiamo al Rispetto. Argomenti più discussi: Bullismo e cyberbullismo: a Brisighella una mattinata di formazione tra legalità e consapevolezza digitale; Brisighella, studenti a lezione contro bullismo e cyberbullismo; Crescere nella rete, a Macomer l’iniziativa congiunta Polizia-scuole contro bullismo e cyberbullismo; Bullismo e cyberbullismo, a scuola arriva Il buon Fabio per parlare ai ragazzi. Bullismo e cyberbullismo: premiata al Senato una studentessa sarda x.com Perché il cyberbullismo è un problema così grave? Non esiste alcuna opzione per bloccare gli utenti? Non ci sono norme affinché i bambini non accedano alla piattaforma e così evitare problemi come questi? reddit Bullismo e cyberbullismo, a Perugia l’allarme degli esperti: «Vittima uno studente su quattro»Dalla testimonianza della madre di Willy Monteiro ai dati della Polizia di Stato: contro il bullismo più prevenzione, educazione e inclusione ... umbria24.it