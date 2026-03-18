Educhiamo al rispetto | la Campania contro bullismo e cyberbullismo

In Campania, musei e istituzioni culturali hanno avviato iniziative per combattere il bullismo e il cyberbullismo. Il progetto intitolato “Educhiamo al rispetto” mira a coinvolgere diverse generazioni, promuovendo momenti di ascolto e dialogo. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani sull’importanza del rispetto e della solidarietà attraverso attività educative e culturali, creando spazi dove si possa condividere e imparare.

“Educhiamo al rispetto”: musei e cultura come alleati contro bullismo e cyberbullismo in Campania. Educare al rispetto significa creare spazi di ascolto e condivisione tra generazioni. Dopo l’evento inaugurale al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, prosegue “ Educhiamo al rispetto. Insieme contro il bullismo ” (L.R. n.112017), ciclo di incontri promosso dalla Regione Campania e realizzato da Scabec nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. La seconda tappa è in programma sabato 21 marzo alle ore 10 (con replica il 10 aprile alle ore 15) presso la Pinacoteca Provinciale di Salerno... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it Articoli correlati Leggi anche: “Educhiamo al Rispetto”, Nei luoghi della cultura CAMPANI la sfida contro il bullismo Educhiamo al rispetto: nei luoghi della cultura campani un ciclo di incontri contro il bullismoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Nei luoghi della cultura la bellezza diventa educazione al rispetto, un... Contenuti e approfondimenti su Educhiamo al rispetto la Campania... Temi più discussi: Educhiamo al Rispetto – Insieme contro il bullismo; Iniziativa Educhiamo al rispetto. Insieme contro il bullismo.; Scuola, lezioni di parità: Educare al rispetto; Educhiamo al rispetto, nei luoghi della cultura campani la sfida contro il bullismo - Napoli. Educhiamo al rispetto, nei luoghi della cultura campani la sfida contro il bullismoNei luoghi della cultura la bellezza diventa educazione al rispetto, un vero e proprio antidoto al bullismo. Parte da qui Educhiamo al Rispetto. Insieme ... napolivillage.com EduchiAMO contro la violenza. L’idea dell’Orsa MinoreIl progetto di prevenzione che coinvolge mille docenti e tremila studenti viene sostenuto da Intesa Sanpaolo. Obiettivo 100mila euro entro fine aprile. ilgiorno.it Luigi Portinale: “Oggi educhiamo la tecnologia a scrivere i referti” x.com La Pinacoteca Provinciale di Salerno ospiterà 2 appuntamenti del progetto "Educhiamo al rispetto. Insieme contro il bullismo". Unisciti a noi per dire stop a bullismo e prenota il tuo posto all'incontro e visita guidata previsti per sabato 21 marzo al link https://ww - facebook.com facebook