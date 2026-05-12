Buffa a Genova | il mito di Jordan tra leggenda NBA e impero globale

A Genova si è svolto un evento dedicato alla figura di Michael Jordan, figura iconica del basket NBA che ha lasciato un segno anche nel mondo degli affari. Durante l'incontro sono stati analizzati i passaggi della sua carriera, dal talento sul campo alla creazione di un vero e proprio impero economico. Sono stati inoltre ricordati alcuni veterani che hanno dovuto confrontarsi con le sfide poste dal talento del giovane Jordan.

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? Punti chiave Come ha trasformato il talento agonistico in un impero economico globale?. Chi sono i veterani che hanno dovuto rispettare il giovane Jordan?. Perché la psicologia di questo atleta va oltre le statistiche NBA?. Dove puoi acquistare i biglietti per lo storytelling di Federico Buffa?.? In Breve Evento al Politeama Genovese giovedì 14 maggio con musica di Alessandro Nidi.. Narrazione copre l'arco temporale sportivo tra il 1984 e il 2003.. Biglietti disponibili presso la biglietteria fisica o tramite circuito online Ticketone.. Analisi del passaggio da atleta a imprenditore con sei titoli NBA vinti.. Federico Buffa torna sul palco del Politeama Genovese giovedì 14 maggio con la narrazione intitolata Number 23.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Buffa a Genova: il mito di Jordan tra leggenda NBA e impero globale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Federico Buffa narra il mito di Jordan: magia in Garfagnana? Cosa sapere Federico Buffa narra il mito di Michael Jordan il 21 agosto a Castelnuovo di Garfagnana. Leggi anche: Federico Buffa al Politeama Genovese con “Number 23. Vita e splendori di Michael Jordan” Si parla di: NUMBER 23: AL POLITEAMA GENOVESE FEDERICO BUFFA RACCONTA MICHAEL JORDAN; Domenica 30 agosto ad Arenzano Federico Buffa con lo spettacolo Il futuro è tra mezz’ora - Le ultime 48 ore di Lucio Dalla. Nel tuo paese avete cose che si chiamano con nomi di altre nazionalità? reddit La cioccolateria Buffa cambia ancora gestione. Bon Jour lascia il timone, ecco Delizie di PaganiniGenova – Cambia pelle, ancora una volta, la storica cioccolateria artigiana Buffa di via Fiasella. Bon Jour dolciaria, l’azienda che l’aveva acquistata e rinnovata nel novembre 2024, ha scelto di ... ilsecoloxix.it