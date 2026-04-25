Federico Buffa narra il mito di Jordan | magia in Garfagnana

Il 21 agosto a Castelnuovo di Garfagnana, il giornalista Federico Buffa racconterà il racconto sul mito di Michael Jordan, rivisitandone la storia e le imprese sportive. L’evento si svolge in un contesto che celebra la figura del celebre giocatore di basket e la sua influenza nel mondo dello sport. La serata si concentrerà sulla narrazione di episodi e momenti chiave legati alla carriera di Jordan.

? Cosa sapere Federico Buffa narra il mito di Michael Jordan il 21 agosto a Castelnuovo di Garfagnana.. L'evento rientra nella settima edizione del festival Mont’Alfonso sotto le stelle in Toscana.. Il ventuno agosto prossimo, la Fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo di Garfagnana ospiterà lo storytelling di Federico Buffa dedicato al mito del basket Michael Jordan, intitolato Number 23. L’evento, inserito nel palinsesto della settima edizione del festival Mont’Alfonso sotto le stelle, vedrà il giornalista raccontare le imprese di His Airness accompagnato dalle note al pianoforte di Alessandro Nidi. La serata inizierà alle ore 21 e si inserisce in un programma estivo che ha già previsto appuntamenti come la festa-concerto Teenage Dream il 7 agosto, l’esibizione di Marco Masini il 16 agosto e lo spettacolo E se domani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Federico Buffa narra il mito di Jordan: magia in Garfagnana Notizie correlate Federico Buffa a Varese: il mito di Kobe Bryant diventa teatroIl Teatro Intred di Varese ha ospitato, nella serata di venerdì 17 aprile, una performance che ha trasformato la narrazione giornalistica in un... Leggi anche: Il mito di Bryant. Buffa racconta il genio del basket Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Federico Buffa al Teatro Nuovo di Verona per uno spettacolo dedicato alla leggenda del basket Kobe Bryant; Gli smart glasses possono sostituire lo smartphone?; Buffa e Romani illuminano Villa Boccabianca, evento che racconta l’anima M&G Scuola Pallavolo; Federico Buffa a Varese | il mito di Kobe Bryant diventa teatro. Otto Infinito di Federico Buffa, dove il racconto diventa spettacoloUno spettacolo vero, non semplicemente un racconto. È questa la differenza che segna il lavoro di Federico Buffa rispetto a molti altri professionisti - giornalisti, psicologi, divulgatori - che porta ... varesenews.it Otto Infinito, solo un narratore esperto come Buffa poteva raccontare Kobe Bryant così degnamenteOtto Infinito evita di spiegare Kobe Bryant. Lo restituisce invece come una figura irrequieta, piena di talento e di contraddizioni. Un gigante della forza mentale, prima che della palla a spicchi. ilfattoquotidiano.it Michael Jordan: il mito del basket raccontato da Federico Buffa A Castelnuovo di Garfagnana lo spettacolo “Number 23” Mont’Alfonso sotto le stelle 2026 Venerdì 21 agosto 2026 - ore 21 Fortezza di Mont’Alfonso - COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGN - facebook.com facebook