Fondo Espero in arrivo le PEC per i lavoratori silenti | 30 giorni per eventuale recesso

Il Fondo Espero sta predisponendo l'invio di comunicazioni tramite posta elettronica certificata alle istituzioni scolastiche, con le lettere di benvenuto rivolte ai lavoratori e alle lavoratrici definiti “silenti”. Questi messaggi saranno inviati nei prossimi giorni e includeranno anche informazioni sul diritto di recesso, che può essere esercitato entro 30 giorni dalla ricezione. La comunicazione riguarda specificamente il settore scolastico, coinvolgendo il personale in servizio.

La CISL Scuola rende noto che il Fondo Espero sta per inviare alle istituzioni scolastiche le PEC contenenti le lettere di benvenuto destinate ai lavoratori e alle lavoratrici cosiddetti “silenti”. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Fondo pensione Espero per la scuola, l’Inps introduce il silenzio-assenso per l’adesioneL'Inps ha pubblicato le istruzioni operative per l'adesione al Fondo pensione Espero con il meccanismo del silenzio-assenso. Leggi anche: Fondo Espero scuola, messaggio INPS con indicazioni sull’adesione anche con silenzio-assenso e istruzioni UNIEMENS Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Fondo Espero: si insedia l’Assemblea dei Delegati ed elegge il nuovo Consiglio di Amministrazione; Fondo Espero: il marsalese Fulvio Marino (Uil Scuola Trapani) si insedia a Roma nella nuova Assemblea dei Delegati; Fulvio Marino entra nel Fondo Espero: incarico nazionale per il marsalese; Calisthenics Marsala al Calicontest: 17 atleti in gara a Palermo. Fulvio Marino entra nel Fondo Espero: incarico nazionale per il marsalese. Importante riconoscimento per il segretario UIL Scuola Trapani, eletto con un ampio consenso nel territorio… https://www.marsalalive.it/2026/04/28/fulvio-marino-nel-fondo-espero/ - facebook.com facebook