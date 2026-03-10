Nel sito di Ossago Lodigiano, un licenziamento collettivo riguarda la società Airpack, che produce imballaggi in polietilene e polipropilene. La decisione è stata comunicata ai lavoratori e riguarda un numero significativo di dipendenti. La direzione ha escluso l'uso della cassa integrazione come soluzione. La notizia ha suscitato preoccupazione tra gli operai e le rappresentanze sindacali.

Nuvole nere cariche di incertezza continuano ad addensarsi sopra lo stabilimento Airpack specializzato negli imballaggi protettivi in polietilene e polipropilene di Ossago Lodigiano. L’atteso incontro tenutosi ieri pomeriggio nella sede di Assolombarda tra i vertici della multinazionale belga e le sigle sindacali Femca Cisl e Filctem Cgil si è concluso con un esito che lascia poco spazio all’ottimismo. La proprietà ha alzato un vero e proprio muro davanti alla richiesta principale dei lavoratori: la sospensione della procedura di licenziamento collettivo in favore dell’attivazione di dodici mesi di Cassa Integrazione Straordinaria (Cigs). La risposta, dunque, è stata senza appello: nessuna intenzione di prendere tempo o di utilizzare ammortizzatori sociali per congelare la situazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Licenziamento collettivo in Airpack: "È “no“ alla cassa integrazione"

