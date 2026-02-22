Bologna | Nordio e Piantedosi blindano il voto al referendum sulla

Carlo Nordio e Matteo Piantedosi sono arrivati a Bologna per partecipare a un evento organizzato dai gruppi di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato. La visita è stata motivata dalla volontà di sostenere la campagna referendaria, con incontri e incontri pubblici in piazza. Durante la giornata, i ministri hanno incontrato cittadini e attivisti, rafforzando il loro impegno per la causa. La presenza dei ministri ha attirato numerose persone nel centro della città.

I ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi sono stati oggi a Bologna per un evento promosso dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia della Camera dei deputati e del Senato della. L’iniziativa, intitolata Non c’è sicurezza senza giustizia, mirava a sostenere il voto favorevole al referendum sulla giustizia. L’evento si è tenuto presso l’Hotel Savoia Regency, in via del Pilastro, 2, e ha la partecipazione di figure di spicco del partito, tra cui i capigruppo Galeazzo Bignami e Lucio Malan. Il direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone, ha intervistato i ministri nel corso della giornata. L’appuntamento bolognese si inserisce in un contesto politico particolarmente acceso, con il referendum sulla giustizia che rappresenta una sfida cruciale per il governo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nordio e Piantedosi a Bologna: una mattinata su Referendum sulla giustizia e sicurezzaCarlo Nordio e Matteo Piantedosi sono arrivati a Bologna per partecipare a un dibattito dedicato al referendum sulla giustizia e alla sicurezza.

Referendum: Nordio e Piantedosi a Bologna, il Governo spiegaCarlo Nordio e Matteo Piantedosi sono arrivati a Bologna per sostenere il referendum sulla giustizia e la sicurezza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Nordio e Piantedosi a Bologna in nome della sicurezza; Nordio e Piantedosi a Bologna sabato, sale la tensione in città; Sabato Nordio e Piantedosi a Bologna, sale la tensione; Venti attivisti a Bologna contestano Nordio e Piantedosi: Costruiamo il no sociale.

Venti attivisti a Bologna contestano Nordio e Piantedosi: «Costruiamo il no sociale»Mattinata tranquilla fuori dall'hotel Savoia Regency che ospita l’evento di Fratelli d’Italia per il Sì al referendum sulla giustizia. Una ventina i contestatori: Vogliamo dire no al governo Meloni e ... corrieredibologna.corriere.it

Sabato Nordio e Piantedosi a Bologna, sale la tensioneSarà un sabato ad alta tensione politica, a Bologna. I ministri Nordio e Piantedosi saranno infatti ospiti di una manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia sul tema della sicurezza. La tensione ... ansa.it

Il ministro degli Interni è intervenuto all'incontro sostenuto da Fdi «Non c'è sicurezza senza giustizia» con il ministro Nordio. Eludendo le domande dei cronisti sulla previsione di un cpr a Bologna, ha parlato di «tentativi disperati di minare la credibilità del gove - facebook.com facebook

Venti attivisti a Bologna contestano Nordio e Piantedosi: «Costruiamo il no sociale» x.com