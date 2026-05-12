A Budapest, la politica si trasforma in una grande festa di piazza, con migliaia di persone che partecipano alle celebrazioni per il nuovo governo. Dopo i festeggiamenti, il ministro sale sul palco e inizia a ballare, attirando l’attenzione di molti presenti. Un video che mostra il momento è diventato rapidamente virale sui social media, suscitando reazioni di sorpresa e curiosità tra gli utenti online.

A Budapest, la politica ha assunto le sembianze di una festa di piazza e mentre migliaia di ungheresi si radunavano davanti al Parlamento per assistere al giuramento del nuovo primo ministro Péter Magyar, un uomo ha rubato la scena con una performance tanto inaspettata quanto simbolica: Zsolt Heged?s, futuro ministro della Salute, ha replicato il suo celebre balletto, scatenando l’entusiasmo della folla e diventando immediatamente virale sui social network. Non è la prima volta che Heged?s si esibisce in questa “ danza della vittoria “. Era già accaduto il 12 aprile scorso, quando il partito di opposizione Tisza aveva festeggiato la storica vittoria elettorale contro Viktor Orbán, ponendo fine a un’era durata sedici anni.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Budapest festeggia il nuovo governo, poi il ministro sale sul palco e si mette a ballare (il video è virale)

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Questo è il video che piú mi ha divertito dei festeggiamenti di ieri sera a #Budapest: Zsolt Hegedus, candidato a diventare il nuovo Ministro ungherese della Salute. Ecco cosa succede quando si sconfigge un autocrate. x.com

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