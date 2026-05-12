Budapest festeggia il nuovo governo poi il ministro sale sul palco e si mette a ballare il video è virale

Da screenworld.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Budapest, la politica si trasforma in una grande festa di piazza, con migliaia di persone che partecipano alle celebrazioni per il nuovo governo. Dopo i festeggiamenti, il ministro sale sul palco e inizia a ballare, attirando l’attenzione di molti presenti. Un video che mostra il momento è diventato rapidamente virale sui social media, suscitando reazioni di sorpresa e curiosità tra gli utenti online.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A Budapest, la politica ha assunto le sembianze di una festa di piazza e mentre migliaia di ungheresi si radunavano davanti al Parlamento per assistere al giuramento del nuovo primo ministro Péter Magyar, un uomo ha rubato la scena con una performance tanto inaspettata quanto simbolica: Zsolt Heged?s, futuro ministro della Salute, ha replicato il suo celebre balletto, scatenando l’entusiasmo della folla e diventando immediatamente virale sui social network. Non è la prima volta che Heged?s si esibisce in questa “ danza della vittoria “. Era già accaduto il 12 aprile scorso, quando il partito di opposizione Tisza aveva festeggiato la storica vittoria elettorale contro Viktor Orbán, ponendo fine a un’era durata sedici anni.🔗 Leggi su Screenworld.it

budapest festeggia il nuovo governo poi il ministro sale sul palco e si mette a ballare il video 232 virale
© Screenworld.it - Budapest festeggia il nuovo governo, poi il ministro sale sul palco e si mette a ballare (il video è virale)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Vince contro Orbán e poi scatena sul palco: il futuro ministro ungherese è già viraleSolo qualche ora fa, per la precisione domenica sera, mentre in Ungheria si festeggiava la storica vittoria elettorale del partito di opposizione...

Budapest torna a fare festa, ma chi è il ministro ballerino del nuovo governo targato Magyar? (Video)Zsolt Heged?s non ha ancora avuto il tempo di sistemare la targhetta sulla scrivania del ministero che già mezza Ungheria — e ormai pure mezza Europa...

Argomenti più discussi: Il ministro ungherese Hegedus balla sul palco: video virale da Budapest; Ungheria, con Magyar Budapest torna in Europa; Tokyo, Shanghai, Montreal e Orlando ospiteranno le Olympic Q-Series in vista di LA28; Ungheria: il ballo del ministro della Salute davanti al Parlamento è di nuovo virale.

Soldi a Budapest (e pure a Kiev): il nuovo asse Magyar-von der LeyenNemmeno il tempo di smaltire la sbornia post successo elettorale, neanche lo spazio per capire quali saranno le fondamenta del nuovo programma di governo che per Peter Magyar arrivano i primi, veri, ... ilgiornale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web