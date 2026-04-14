Vince contro Orbán e poi scatena sul palco | il futuro ministro ungherese è già virale

Domenica sera in Ungheria, mentre il partito di opposizione Tisza festeggiava la vittoria elettorale, un video ha attirato l’attenzione sui social media e sui media internazionali. Nel filmato, il futuro ministro ungherese, appena dopo aver sconfitto un avversario politico, si è esibito in un gesto che è diventato rapidamente virale. La scena ha suscitato discussioni tra gli utenti online.

Solo qualche ora fa, per la precisione domenica sera, mentre in Ungheria si festeggiava la storica vittoria elettorale del partito di opposizione Tisza, un video in particolare ha catturato l’attenzione dei social media e delle testate internazionali. Le immagini mostrano Zsolt Heged?s, medico ortopedico e futuro ministro della Salute, mentre balla in modo estremamente convinto e disinvolto su un palco a Budapest, la capitale ungherese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Noe?mi Zalava?ri (@noemizalavari) Il filmato è stato registrato da Noémi Zalavári, giornalista della radio RTL, che lo ha pubblicato sui suoi profili social.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Vince contro Orbán e poi scatena sul palco: il futuro ministro ungherese è già virale Francesca Michielin balla sul palco: il video virale divide i fan e scatena critiche ferociUn breve momento sul palco, registrato durante un evento musicale, è bastato per accendere una discussione accesa sui social network. I leader europei accusano di “slealtà” il primo ministro ungherese Viktor OrbánI leader dell’Unione europea hanno lanciato dure accuse contro il primo ministro ungherese Viktor Orbán, che nel vertice di Bruxelles del 19 marzo ha... Avanti o popolo!!! vediamo chi vince questo piccolo sondaggio!! :) - facebook.com facebook La #Fiorentina la vince con un tiro in porta. È una vittoria importante per la salvezza, molto importante. Personalmente elogio i ragazzi di #Sarri. Hanno tenuto il gioco in mano. Purtroppo non c'è più chi possa segnare. Forza Lazio. #FiorentinaLazio x.com