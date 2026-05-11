Budapest torna a fare festa ma chi è il ministro ballerino del nuovo governo targato Magyar? Video
A Budapest, il nuovo ministro ha attirato l'attenzione per aver iniziato il suo incarico con un video in cui balla nella sua prima apparizione pubblica. Non ha ancora sistemato il nome sulla scrivania, ma già si è fatto notare per il suo modo di presentarsi. La scena ha fatto il giro dei social e dei media europei, suscitando curiosità e commenti sulla sua personalità.
Zsolt Heged?s non ha ancora avuto il tempo di sistemare la targhetta sulla scrivania del ministero che già mezza Ungheria — e ormai pure mezza Europa — lo conosce come il politico che entra in scena ballando. E a giudicare dagli ultimi video arrivati da Budapest, il nuovo ministro della Sanità del governo guidato dal conservatore Péter Magyar non ha alcuna intenzione di smettere. Durante la cerimonia di insediamento del nuovo esecutivo, Heged?s si è infatti ripresentato sul palco con lo stesso spirito da festa nazionale che lo aveva trasformato in un fenomeno virale dopo le elezioni del 12 aprile. Tra musica, sorrisi e passi a tempo di musica, il neo ministro ha dato l’impressione di sentirsi su in una pista da ballo, confermando un entusiasmo ormai diventato il suo marchio di fabbrica.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Notizie correlate
Torna la «danza della vittoria» del ministro della Salute ungherese, chi è Zsolt Heged?s: l’ultimo show virale per il governo di Magyar – I VideoZsolt Heged?s si è ripetuto all’evento di insediamento del governo guidato da Péter Magyar.
Peter Magyar giura e prende il posto di Orban. Le prime parole del nuovo primo ministro ungherese: "Non regnerò ma servirò il Paese"Peter Magyar, leader del partito di centro-destra filo-europeo Tisza, ha prestato giuramento come primo ministro dell'Ungheria, segnando la fine...