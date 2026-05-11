Budapest torna a fare festa ma chi è il ministro ballerino del nuovo governo targato Magyar? Video

A Budapest, il nuovo ministro ha attirato l'attenzione per aver iniziato il suo incarico con un video in cui balla nella sua prima apparizione pubblica. Non ha ancora sistemato il nome sulla scrivania, ma già si è fatto notare per il suo modo di presentarsi. La scena ha fatto il giro dei social e dei media europei, suscitando curiosità e commenti sulla sua personalità.

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