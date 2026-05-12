Bruxelles | no a Schröder mediatore
Le dichiarazioni del presidente russo del 9 maggio, in cui ha suggerito che il conflitto in Ucraina potrebbe essere prossimo alla fine, hanno suscitato reazioni contrastanti tra i paesi europei. Nel frattempo, le autorità di Bruxelles hanno deciso di non coinvolgere l'ex cancelliere tedesco come mediatore nelle negoziazioni di pace. La situazione ha alimentato tensioni tra le nazioni coinvolte e ha influenzato gli equilibri diplomatici nella regione.
Le parole pronunciate da Putin il 9 maggio, quando il presidente russo ha evocato la possibilità che la guerra in Ucraina "stia volgendo al termine", hanno prodotto una nuova stagione di diffidenza strategica. A quattro anni dall'invasione, il conflitto sembra attraversare una fase diplomatica inedita, nella quale segnali di apertura, manovre tattiche e ridefinizioni degli equilibri internazionali convivono in una tensione permanente. A sintetizzare il clima europeo è stato il ministro della Difesa tedesco Pistorius, che da Kiev ha definito le dichiarazioni del Cremlino "un diversivo". La sua reazione riflette un sentimento ormai consolidato in gran parte dell'Unione europea: ogni apertura russa viene letta come parte di una strategia di pressione psicologica e diplomatica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Putin’s Peace Gambit Backfires as EU Rejects Schröder
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