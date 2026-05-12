Bruxelles | no a Schröder mediatore

Le dichiarazioni del presidente russo del 9 maggio, in cui ha suggerito che il conflitto in Ucraina potrebbe essere prossimo alla fine, hanno suscitato reazioni contrastanti tra i paesi europei. Nel frattempo, le autorità di Bruxelles hanno deciso di non coinvolgere l'ex cancelliere tedesco come mediatore nelle negoziazioni di pace. La situazione ha alimentato tensioni tra le nazioni coinvolte e ha influenzato gli equilibri diplomatici nella regione.

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