Ucraina Germania scettica sull’apertura di Putin | Schröder mediatore? Mosca estenda la tregua Inviati Usa presto in Russia
In Germania, le dichiarazioni di Putin sulla possibilità di porre fine alla guerra e avviare un dialogo con l’Unione Europea sono state accolte con freddezza. Il governo tedesco ha chiesto a Mosca di estendere la tregua, mentre si attende l’arrivo di rappresentanti statunitensi in Russia. Nel frattempo, un ex cancelliere tedesco ha suggerito che un mediatore come Schröder potrebbe essere coinvolto, senza confermare alcuna proposta ufficiale.
L’apertura di Vladimir Putin sulla fine della guerra e il dialogo con l’ Unione Europea? Dalla Germania la risposta è fredda, quasi gelida. A Berlino domina lo scetticismo dopo le parole del leader russo sul conflitto in Ucraina che “può finire a breve” e sull’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, proposto come negoziatore. Fonti del governo tedesco, citate dall’agenzia Dpa, hanno confermato di aver preso atto delle dichiarazioni, definite parte di una serie di false offerte che rientrano nella ben nota strategia ibrida della Russia. “La Germania e l’Europa non si lasceranno dividere – hanno detto rilanciando – Un primo test di credibilità sarebbe per la Russia prorogare la tregua”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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