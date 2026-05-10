Ucraina Germania scettica sull’apertura di Putin | Schröder mediatore? Mosca estenda la tregua Inviati Usa presto in Russia

In Germania, le dichiarazioni di Putin sulla possibilità di porre fine alla guerra e avviare un dialogo con l’Unione Europea sono state accolte con freddezza. Il governo tedesco ha chiesto a Mosca di estendere la tregua, mentre si attende l’arrivo di rappresentanti statunitensi in Russia. Nel frattempo, un ex cancelliere tedesco ha suggerito che un mediatore come Schröder potrebbe essere coinvolto, senza confermare alcuna proposta ufficiale.

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