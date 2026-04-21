Juventus obbiettivo secondo posto | Milan e Napoli sono dietro l’angolo

La Juventus punta al secondo posto in classifica, con Milan e Napoli che sono vicini nella corsa. La vittoria contro il Bologna ha rafforzato la posizione della squadra, confermando la solidità e il buon momento. La partita ha rappresentato anche un’ulteriore prova del lavoro svolto dall’allenatore, che ha portato risultati concreti in questa fase della stagione. La lotta per la zona Champions League resta molto aperta.

Obiettivo Champions e il sogno secondo posto. La vittoria contro il Bologna della Juventus non è stata solo l’ennesima conferma solidità, ma il timbro definitivo sulla grandezza del lavoro di Spalletti. Con i tre punti conquistati allo Stadium, la qualificazione in Champions League è ormai a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, obbiettivo secondo posto: Milan e Napoli sono dietro l’angolo Notizie correlate Leggi anche: Anguissa e il Napoli, colpo di scena dietro l’angolo: sirene milionarie dietro lo stop del rinnovo? La Juve batte il Bologna 2-0: posto Champions ipotecato, insidia Milan e Napoli per il secondo postoDavid e Thuram gli autori dei gol nel posticipo della 33ª giornata di campionato. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sabatini: tantissima Juventus e pochissimo Bologna, e ora i bianconeri di Spalletti possono prendersi un clamoroso secondo posto; Milan e Juventus possono allungare in zona Champions: la grande occasione prima dello scontro diretto che può valere anche il secondo posto; La Juve mi vuole? Spalletti fuori dal normale, con lui...: l'occasione a zero strizza l'occhio; La Juve batte il Bologna 2-0: posto Champions ipotecato, insidia Milan e Napoli per il secondo posto. Bonucci: La Juventus può arrivare al secondo posto. Il segreto della rinascita bianconera è…Leonardo Bonucci, ai microfoni di Sky Sport a margine dei premi Laureus Sports Awards, ha parlato del momento che vive la Juventus: Secondo posto? Vista la partita che ci sarà ... tuttojuve.com Dal rischio flop al sogno secondo posto: la rinascita della Juventus targata SpallettiLa formazione bianconera ha effettuato una vera e propria scalata negli ultimi due mesi, recuperando punti e posizioni in classifica ... it.blastingnews.com La classifica definitiva a 5 giornate dalla fine come vi sembra #Juventus #SerieA #UCL - facebook.com facebook CLASSIFICA GIRONE DI RITORNO (14/19) Inter 33 Juventus 27 Napoli 27 Atalanta 26 Como 25 Milan 24 Genoa 23 Fiorentina 23 Roma 22 Lazio 22 Sassuolo 22 Parma 20 Bologna 19 Udinese 18 Torino 17 Cagliari 14 Lecce 11 Pisa 6 Cremonese 6 Verona x.com