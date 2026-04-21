Juventus obbiettivo secondo posto | Milan e Napoli sono dietro l’angolo

Da ilprimatonazionale.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus punta al secondo posto in classifica, con Milan e Napoli che sono vicini nella corsa. La vittoria contro il Bologna ha rafforzato la posizione della squadra, confermando la solidità e il buon momento. La partita ha rappresentato anche un’ulteriore prova del lavoro svolto dall’allenatore, che ha portato risultati concreti in questa fase della stagione. La lotta per la zona Champions League resta molto aperta.

Obiettivo Champions e il sogno secondo posto. La vittoria contro il Bologna della Juventus non è stata solo l’ennesima conferma solidità, ma il timbro definitivo sulla grandezza del lavoro di Spalletti. Con i tre punti conquistati allo Stadium, la qualificazione in Champions League è ormai a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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