Anguissa e il Napoli colpo di scena dietro l’angolo | sirene milionarie dietro lo stop del rinnovo?

Il contratto di Frank Anguissa con il Napoli è attualmente sospeso, con il giocatore che non ha ancora firmato il rinnovo. Le trattative tra il centrocampista e la società sono in corso, mentre sul mercato circolano voci di offerte milionarie provenienti da altri club. La situazione resta aperta e non ci sono conferme ufficiali sulle intenzioni di Anguissa o sui piani del Napoli.

Il destino di Frank Anguissa al SSC Napoli non è ancora stato definito. Il dialogo tra il club partenopeo e il centrocampista camerunense per il prolungamento del contratto, che nelle scorse settimane sembrava procedere in maniera spedita, ha subito un rallentamento improvviso a causa dell’infortunio che ha costretto il giocatore a fermarsi. A ricostruire gli ultimi sviluppi è il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui i contatti tra le parti si sarebbero momentaneamente raffreddati proprio dopo il problema fisico del calciatore. Prima dello stop, infatti, i colloqui erano entrati nella fase più concreta, mentre ora la situazione è rimasta sospesa senza novità significative nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Articoli correlati

Napoli, preoccupazione per Zambo Anguissa: dietro lo stop prolungato c’è qualcosa di ancora più serio?L’infortunio di André-Frank Zambo Anguissa continua a tenere in apprensione l’ambiente e i tifosi.

Juve, missione risalita: dietro l'angolo c'è il NapoliDietro l'angolo, domenica pomeriggio, il Napoli: per riprendere il cammino verso un piazzamento che qualifichi alla prossima Champions e per...

Aggiornamenti e notizie su Anguissa e il Napoli colpo di scena...

Temi più discussi: Napoli, due assi per la corsa Champions di Conte: Anguissa e De Bruyne sono pronti; De Bruyne e Anguissa tornano in campo, la lunga attesa del Napoli è finita; Napoli, torna Anguissa: ecco il 3-5-2 che ha in mente Conte; Napoli, Conte sorride verso il Torino: rientro dalla panchina per Anguissa e De Bruyne.

Napoli-Lecce, probabili formazioni: riecco Anguissa, il leone di ConteA tutto Zambo. Riecco Anguissa, finalmente. Lo ha pensato anche Conte mentre lo vedeva in campo contro il Torino venerdì. Un tempo intero per mettersi di nuovo all’opera, per ... ilmattino.it

Riecco Anguissa: è un altro Napoli con il leone camerunenseIn campo Anguissa è tornato in quel di Verona, dove, l'infortunio di Vergara gli ha dato, forse, qualche minuto in più di quelli previsti. ilnapolionline.com

Anguissa-Napoli, si riapre il discorso rinnovo Il ritorno in campo di Frank Zambo Anguissa potrebbe coincidere con un altro passaggio importante per il suo futuro con il SSC Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club azzurro è pronto a riaprire il tav - facebook.com facebook

Calciomercato Napoli, Manna chiede all'agente di Anguissa un altro 'colpo' x.com