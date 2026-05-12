Brusaporto morto uno dei due operai intossicati mentre pulivano una cisterna
A Brusaporto un operaio di 32 anni è deceduto dopo essere stato intossicato durante le operazioni di pulizia di una cisterna. Era ricoverato dal 28 aprile presso il reparto di rianimazione di un ospedale locale, dove è deceduto nelle ultime ore. L’altro lavoratore coinvolto nell’incidente si trova ancora sotto osservazione. La sigla sindacale ha commentato che la tragedia avrebbe potuto essere evitata.
LA TRAGEDIA. Il 32enne, il più grave dei due, era ricoverato dal 28 aprile al Papa Giovanni. La Cgil: «Tragedia che si poteva evitare». Non ce l’ha fatta il lavoratore di 32 anni rimasto gravemente intossicato nell’incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 28 aprile alla Carrara Group di Brusaporto, azienda specializzata nello smaltimento rifiuti di via Artigiani. L’operaio è morto dopo giorni di ricovero in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato trasportato in condizioni disperate. L’incidente era avvenuto nella serata del 28 aprile, poco dopo le 18.30, durante operazioni di pulizia all’interno di un camion cisterna.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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