Brusaporto morto uno dei due operai intossicati mentre pulivano una cisterna

A Brusaporto un operaio di 32 anni è deceduto dopo essere stato intossicato durante le operazioni di pulizia di una cisterna. Era ricoverato dal 28 aprile presso il reparto di rianimazione di un ospedale locale, dove è deceduto nelle ultime ore. L’altro lavoratore coinvolto nell’incidente si trova ancora sotto osservazione. La sigla sindacale ha commentato che la tragedia avrebbe potuto essere evitata.

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