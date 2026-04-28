Operai intossicati da vapori in una cisterna | perdono conoscenza due gravi

In un'area industriale, alcuni operai sono stati colti da malore improvviso mentre eseguivano lavori di pulizia all’interno di una cisterna. Durante l’intervento, hanno perso conoscenza a causa dell’esposizione a vapori tossici. Sono stati soccorsi sul posto e trasportati in ospedale; due di loro sono in condizioni gravi. La polizia e i vigili del fuoco stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Brusaporto. Si sono introdotti in una cisterna per effettuare delle operazioni di pulizia, ma durante l’intervento hanno accusato un malessere improvviso. È successo martedì pomeriggio, 28 aprile, intorno alle 18,30 nel piazzale della Carrara Group di Brusaporto, azienda specializzata in servizi ambientali e gestione dei rifiuti. Si sospetta che i due operai soccorsi possano aver inalato una sostanza, forse a base di zolfo. Secondo le prime ricostruzioni, i lavoratori si trovavano all’esterno della cisterna, che risultava vuota in quel momento. Altri tre colleghi, accortisi della situazione, sono intervenuti prontamente riuscendo a portare fuori uno dei due, mentre l’altro si trovava ancora all’interno quando sono arrivati i soccorsi.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Prende fuoco il carico di un furgone: due operai intossicatiUna densa colonna di fumo nero, materiale in fiamme in mezzo alla carreggiata e due persone lievemente intossicate. Caos al Bulgari Hotel: vapori tossici tra gli ospiti, 2 feriti graviUn errore tecnico durante una manutenzione ordinaria ha causato l’evacuazione del Bulgari Hotel di Roma nella serata di ieri, intorno alle 19:30.